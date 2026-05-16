Еще 20 станций: Акорда рассказала о планах по строительству второй очереди LRT в Астане

В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что в Астане хотят построить еще одну линию LRT, которая будет включать в себя 20 станций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

По данным Акорды, в целях дальнейшего развития общественного транспорта прорабатывается реализация второй очереди LRT.

В частности, предусматривается строительство новых линий в направлениях: вокзал «Астана-1», жилой массив «Жағалау», город Косшы. Общая протяженность второй очереди составит 26,5 км с 20 станциями.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев дал официальный старт работе LRT в Астане. Также сообщалось, что Токаев стал первым пассажиром после официального запуска LRT в Астане. Он проехал на поезде ряд станций.

До этого в столице организовали первый пресс-тур по LRT — журналистам показали поезда и центр управления легкорельсового транспорта.