Еще 20 станций: Акорда рассказала о планах по строительству второй очереди LRT в Астане

По данным Акорды, в целях дальнейшего развития общественного транспорта прорабатывается реализация второй очереди LRT.
В частности, предусматривается строительство новых линий в направлениях: вокзал «Астана-1», жилой массив «Жағалау», город Косшы. Общая протяженность второй очереди составит 26,5 км с 20 станциями.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев дал официальный старт работе LRT в Астане. Также сообщалось, что Токаев стал первым пассажиром после официального запуска LRT в Астане. Он проехал на поезде ряд станций.
До этого в столице организовали первый пресс-тур по LRT — журналистам показали поезда и центр управления легкорельсового транспорта.