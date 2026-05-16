Первые в этом году паломники из Татарстана отправились в хадж

Из международного аэропорта Казань сегодня отправились в хадж первые четыре группы паломников из Татарстана: в общей сложности 171 человек, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Источник: пресс-служба ДУМ РТ

Перед полетом к ним от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина обратился первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов: передал напутствие председателя ДУМ РТ о духовности хаджа и совершил дуа.

В 2026-м все паломники, отправляющиеся из Казани с поддержкой официального оператора «ДУМ РТ Хадж», следуют в Медину прямыми рейсами.

Всего в хадж в этом году из Татарстана отправятся 1800 паломников. Среди них, благодаря поддержке руководства региона, — двести участников специальной военной операции и членов их семей. В пути и в хадже всех будут сопровождать двадцать врачей разных специальностей.

Самая большая группа хаджиев в 450 человек вылетит в Саудовскую Аравию 17 мая. Вылет заключающей группы 20-го мая. Возвращаться на Родину они начнут с третьего июня.