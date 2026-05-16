Детский культурный центр откроют в городе Соколе Вологодской области

Детский культурно-просветительский центр планируют создать в городе Соколе Вологодской области. Его обустраивают благодаря субсидии, полученной по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе администрации Сокольского района.
«Одними из основных задач проекта являются создание комфортных условий для социализации, приобщения к творческой деятельности, самообразованию и самореализации каждого ребенка, обеспечения его интеллектуального, нравственного и эстетического развития и создание условий, способствующих развитию у детей навыков медийно-информационной и цифровой грамотности», — прокомментировала Валентина Морозова, директор культурного центра «Сухонский», на базе которого будет работать новое учреждение.
Для будущего центра приобретают мебель, оборудование, ремонтируют помещения. На 12 мая специалисты уже провели большую часть работ по текущему ремонту.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.