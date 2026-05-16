В Чаусах неуправляемый автобус сбил насмерть пожилых супругов на автостанции

В Чаусах из-за самопроизвольного движения автобуса погибла пожилая пара, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла утром 16 мая на автостанции в районном центре. Предварительно установлено, что 41-летний водитель прибыл на автостанцию, не заглушил двигатель, закрыл двери автобуса и покинул салон. В какой-то момент автобус сам по себе начал движение в сторону торговых павильонов, куда в этот момент шли пожилые супруги.
Неуправляемый автобус сбил пешеходов и врезался в легковые авто, стоявшие у него на пути.
— На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить движение транспортного средства, — прокомментировали в СК.
Следователи также выяснили, что водитель оставил автобус с работавшим двигателем, чтобы в здании автостанции отметить путевой лист.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
