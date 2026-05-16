Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубок по альпинизму и Фестиваль ледолазания провели на Ямале

Спортсмены из Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска и Нового Уренгоя штурмовали вершины Черная и Рай-Из.

Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа принял Кубок по альпинизму и Фестиваль ледолазания. Соревнования были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города Лабытнанги.

Участниками мероприятий стали 20 спортсменов из Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Скалолазы отработали программу в сложных метеорологических условиях и выполнили все зачетные задачи на вершинах Черная и Рай-Из.

Главным итогом состязаний стало первопрохождение и топографическая фиксация шести новых маршрутов в районе массива Рай-Из. После официальной регистрации в Федерации альпинизма России эти трассы пополнят спортивную карту Полярного Урала и откроют возможности для проведения учебно-тренировочных сборов.

«Массив Рай-Из располагает всеми природными условиями для профессиональных занятий горным спортом. Скальные участки, снежно-ледовые склоны формируют уникальную тренировочную базу, где новички осваивают технику, а опытные спортсмены совершенствуют мастерство», — отметил заслуженный путешественник России, член Федерации альпинизма Ямала и Совета Федерации России Владимир Пушкарев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.