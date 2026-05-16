Кубок по альпинизму и Фестиваль ледолазания провели на Ямале

Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа принял Кубок по альпинизму и Фестиваль ледолазания. Соревнования были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города Лабытнанги.
Участниками мероприятий стали 20 спортсменов из Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Скалолазы отработали программу в сложных метеорологических условиях и выполнили все зачетные задачи на вершинах Черная и Рай-Из.
Главным итогом состязаний стало первопрохождение и топографическая фиксация шести новых маршрутов в районе массива Рай-Из. После официальной регистрации в Федерации альпинизма России эти трассы пополнят спортивную карту Полярного Урала и откроют возможности для проведения учебно-тренировочных сборов.
«Массив Рай-Из располагает всеми природными условиями для профессиональных занятий горным спортом. Скальные участки, снежно-ледовые склоны формируют уникальную тренировочную базу, где новички осваивают технику, а опытные спортсмены совершенствуют мастерство», — отметил заслуженный путешественник России, член Федерации альпинизма Ямала и Совета Федерации России Владимир Пушкарев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.