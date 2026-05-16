Силы ПВО отразили атаку дронов над Таганрогом и Неклиновским районом 16 мая

Военным пришлось защищать небо над Ростовской областью и ночью, и днем.

Источник: Комсомольская правда

Утром и днем в субботу, 16 мая, в небе над Таганрогом и Неклиновским районом уничтожены вражеские БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений на земле нет. Данные уточняются.

Утром Юрий Слюсарь уже сообщал о ночной атаке. Тогда дроны сбили в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Жертв и разрушений также не было.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 15 мая, над Ростовской области были сбиты более 40 БПЛА. Дроны ликвидировали в небе над Таганрогом и одиннадцатью районами Дона.

