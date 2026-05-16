По Красноярску проехал мотопарад (видео)

Сегодня, 16 мая, в Красноярске состоялось официальное открытие мотосезона-2026.
В два часа дня сотни байкеров собрались на восточной парковке острова Татышев. Там прошла праздничная программа с показательными выступлениями, конкурсами и другими развлекательными мероприятиями.
Начальник красноярской ГАИ Дмитрий Винничук поздравил мотоциклистов с началом нового сезона, пожелала им безаварийной езды и призвал соблюдать правила дорожного движения.
В пятом часу вечера мотоколонна в сопровождении полицейских организованно выдвинулась с острова и проехала по традиционному маршруту.
Горожане могли увидеть мотопарад на Октябрьском и Николаевском мостах, проспекте Красноярский рабочий, улицах Александра Матросова, Свердловская, Дубровинского, Белинского и Партизана Железняка.
