В краевой библиотеке собирают книги для бойцов, которые проходят лечение в Красноярске

Чтобы разнообразить досуг наших ребят, участников СВО, которые проходят лечение в больницах краевого центра, главная библиотека региона просит принести книги. Они помогут узнать что-то интересное, принесут положительные эмоции. Передача книг в больницы Красноярска будет проходить в течение 2026 года. Обратиться можно в Красноярскую краевую научную библиотеку по телефонам 8 (391) 211−35−29 (отдел формирования фондов), 8 (391) 211−00−10 (городской абонемент). В библиотеке «НКК» рассказали, что предпочтительнее литература историческая, мемуары известных людей, классика, книги современных авторов. Можно принести и журналы.