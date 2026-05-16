Воронежу вынесли штормовое предупреждение по грозе и ветру

Спасатели предупредили жителей столицы Черноземья о штормовой погоде. Согласно прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 мая в Воронеже и местами по области ожидаются грозы, а также порывы сильного ветра — 15−18 метров в секунду. Воронежская область вошла в зону желтой погодной опасности, согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО.