Виновник загрязнения новосибирских улиц глиной понесёт наказание

Поводом для проверки стали сообщения граждан в соцсетях о россыпях глины, создающих помехи для движения.
В ходе оперативного расследования установили владельца транспортного средства и перевозчика, сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
«Водитель большегруза не обеспечил надлежащую фиксацию заднего борта, в результате чего при движении глина высыпалась на дорожное покрытие», — говорится в сообщении.
Материалы переданы в ГАИ для привлечения виновного к административной ответственности. Проблемные участки уже очищены муниципальными подрядчиками. Департамент напоминает о необходимости соблюдать правила перевозки сыпучих грузов.