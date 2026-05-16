2-летнюю девчушку на самокате сбил владелец иномарки в Волгограде

Малышка решила не останавливаясь проскочить въезд в дворовую территорию.

Малышка двух лет отроду оказалась накануне в одной из больниц Волгограда в результате дорожно-транспортного происшествия.

Девчушка каталась на самокате и решила не останавливаясь проскочить на нем въезд в дворовую территорию. На ее беду, в это время во двор девятиэтажки на улице Донецкой, 7, поворачивала иномарка.

«ДТП произошло 15 мая около 12:45. 37-летний водитель Kia Rio, выполняя поворот направо, совершил наезд на 2-летнюю девочку», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадал в этот день и другой несовершеннолетний самокатчик: 12-летний школьник пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу у дома на проспекте Дружбы, 109, в городе Волжском. Его сбил 69-летний водитель Chery Tiggo. Мальчику также понадобилась помощь медиков.

Ранее подробностями о ДТП на юге Волгограда и видео с нового ракурса поделились в региональном главке МВД.