Новосибирцы восхитились розовым цветением миндаля на Затулинке

Ароматное цветение привлекло пчел и фотографов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ярко расцвел степной миндаль вопреки похолоданию. Цветущие кустарники украсили улицу Петухова 16 мая.

— Миндаль красиво расцвел прямо перед нашим домом. А еще он приятно пахнет, если поднести ветку к лицу, — рассказала фотограф Ангелина Вайгель.

По словам биологов цветение миндаля началось 10 дней назад и продлится до 20 мая. Также расцвела жимолость, а вот яблони не торопятся цвести.

— Миндаль — один из самых ранных цветущих кустарников, он очень морозостойкий. Похолодание до −7 градусов легко пережил, а вот цветение других растений замедлилось из-за холода. В этом году яблони позже начнут цвести, — сообщил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.