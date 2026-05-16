Новосибирцы восхитились розовым цветением миндаля на Затулинке

В Новосибирске ярко расцвел степной миндаль вопреки похолоданию. Цветущие кустарники украсили улицу Петухова 16 мая.
— Миндаль красиво расцвел прямо перед нашим домом. А еще он приятно пахнет, если поднести ветку к лицу, — рассказала фотограф Ангелина Вайгель.
По словам биологов цветение миндаля началось 10 дней назад и продлится до 20 мая. Также расцвела жимолость, а вот яблони не торопятся цвести.
— Миндаль — один из самых ранных цветущих кустарников, он очень морозостойкий. Похолодание до −7 градусов легко пережил, а вот цветение других растений замедлилось из-за холода. В этом году яблони позже начнут цвести, — сообщил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.