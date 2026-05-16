«Световое шоу и благотворительный концерт»: у стен кирхи Тарау во Владимирово проведут фестиваль «Цвет липы»

У стен кирхи Тарау в посёлке Владимирово проведут творческий фестиваль «Цвет липы». Мероприятие состоится в субботу, 30 мая. Об этом сообщается на странице администрации Багратионовского округа «ВКонтакте».
Праздник приурочат к 80-летию Калининградской области. В программе запланированы экскурсии, мастер-классы, выставки. В кирхе организуют концерт: стоимость входного билета 500 рублей. Собранные средства пойдут на возрождение средневекового объекта.
Программа фестиваля:
10:30−14:30 — пленэр художников; 15:00 — открытие информационных щитов «Кирха Тарау» и «Дом и липа Анхен»; 15:20 — бесплатная экскурсия в историческом центре; 16:30 — открытие выставки работ художников по результатам пленэра и награждение благодарственными письмами; 17:00−19:00 — большая концертная программа фестиваля «80-летию Калининградской области посвящается!». Она состоится в кирхе: хореографические постановки, инструментальные дуэты и ансамбли, вокалисты и хоры из области; 19:00−19:15 — световое шоу; C 19:30 — бесплатные экскурсии в музее до последнего посетителя.
