СК опубликовал видео, как неуправляемый автобус сбил насмерть супругов в Чаусах

ОСТОРОЖНО! ВИДЕО МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ШОКИРУЮЩИЕ ИЛИ НЕПРИЯТНЫЕ КАДРЫ!
Следственный комитет сообщил подробности смертельного наезда неуправляемого автобуса на пожилых супругов в Чаусах.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Чаусах неуправляемый автобус сбил насмерть пожилых супругов на автостанции.
Так, утром 16 мая из-за самопроизвольного движения автобуса погибли супруги, которым было 70 и 66 лет. Момент наезда попал на камеры наружного видеонаблюдения на автостанции.
Камера засняла, как мужчина и женщина идут в сторону торговых павильонов параллельно автобусной платформе. У них за спиной виден автобус, который в какой-то момент начинает движение. Супруги не замечают, как автобус вплотную к ним подъезжает и совершает наезд.
После наезда на пешеходов автобус еще столкнулся с припаркованными легковыми авто у торговых павильонов, которые стояли у него на пути. После этого автобус остановился.
В отношении 41-летнего водителя автобуса, который прибыл на автостанцию, не заглушил двигатель, закрыл двери и покинул салон автобуса возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
