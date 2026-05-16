Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобр вновь поселился у Новой Голландии и вышел на набережную Мойки

У Новой Голландии вновь заметили бобра.

Источник: Новая Голландия

Животное обосновалось на набережной Мойки. В Telegram-канале острова опубликовали видео, на котором видно, как бобр неторопливо плывёт с водорослью в зубах, обгрызает веточки и передвигается по берегу.

Горожан и гостей Петербурга попросили не беспокоить животное.

«Мы пока не знаем, насколько ему будет комфортно в окружении прогулочных теплоходов и сап-сёрферов, но если он здесь задержится, то просим вас лишний раз его не беспокоить: не приближаться, не кормить и не шуметь», — отметили создатели поста.

Ранее бобра заметили на Чёрной речке. Животное это осторожное, но живя в городе, похоже, попривыкло к людям и подпускает к себе на довольно близкое расстояние.

Однако, как предупреждает биолог Павел Глазков, приближаться к нему опасно: как и любой дикий зверь, бобр может в любой момент заподозрить в человеке врага — и перейти в атаку.

«Животное способно на резкий полутораметровый прыжок, и может нанести человеку серьёзную травму своими острыми как бритва резцами», — объяснил он.