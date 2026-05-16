На Воробьевых горах стартовал Московский мотофестиваль

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Четырнадцатый Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах в субботу в честь открытия мотосезона-2026, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня у нас большой праздник — 14-й наш мотофестиваль, открытие мотосезона, погода хорошая. У нас этот мотосезон посвящен Дню народного единства, который проходит в нашей стране», — сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перед стартом мотопробега.
Заммэра отметил, что члены мотосообщества приезжают из разных городов, у них разные виды транспортных средств, но они всегда готовы прийти на помощь друг другу, именно это отличает сообщество мотоциклистов от владельцев других видов транспорта.
«Хотел всем пожелать безаварийной езды, внимательного и уважительного отношения к друг другу, к другим участникам дорожного движения. И, конечно, сделать все, чтобы этот ход у нас был безаварийным, без погибших, и чтобы мы все получали удовольствие от езды на мотоцикле. С праздником, с началом мотосезона!» — подчеркнул Ликсутов.