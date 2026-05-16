Кропоткин объяснил, почему «самообеспеченный» регион зависит от федеральных денег

Ранее Кропоткин заявил, что область является самообеспеченным регионом.

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин прокомментировал противоречие между своим заявлением о самодостаточности Калининградской области и ответом минмунразвития, которое ранее объяснило отсутствие дополнительных выплат полицейским дотационностью бюджета. По словам спикера, меры поддержки полиции на данный момент реализуемы. Об этом он заявил во время брифинга в здании Заксобрания в четверг, 14 мая.

Кропоткин пояснил, что собственные доходы области впервые превысили 100 млрд рублей, однако почти полностью уходят на зарплаты, содержание учреждений и выравнивание муниципалитетов. Крупные стройки — мосты, школы, дороги, медицинские центры — ведутся за счёт федеральных вливаний, достигающих 45−47 млрд.

«Мы достигли того порога, когда сами себя можем обеспечивать, но развитие идёт за счёт федеральных поступлений», — сказал он.

Отдельно спикер высказался по вопросу дополнительной поддержки сотрудников силовых структур. Он отметил, что такие выплаты не относятся к обязательствам бюджета и выделяются из резервного фонда областного правительства.

«Губернатор принял решение помогать дополнительно, чтобы сохранить численность и безопасность в регионе. Пока всё реализуемо, и дальше будем помогать нашему силовому блоку. Безопасность калининградцев у нас в приоритете», — заверил Кропоткин.

Напомним, ранее Кропоткин заявил, что область является «самообеспеченным регионом, который может сам себя содержать».

До этого врио начальника УМВД Сергей Рейсон просил расширить ежемесячные выплаты (сейчас 5 тыс. рублей получают лишь 20% личного состава), компенсировать проезд в общественном транспорте и ввести жилищные выплаты на первоначальный ипотечный взнос.

Минмунразвития в ответе депутату Латушкину сослалось на высокий дефицит бюджета и отсутствие источников дополнительных поступлений. «Сотрудникам остаётся надеяться исключительно на федеральную поддержку. Денег нет», — резюмировал тогда Латушкин.