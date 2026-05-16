В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, какие части тела предпочитают клещи

В этом году от клещей уже пострадали более 2,3 тысячи жителей региона. Есть и первые заболевшие клещевым энцефалитом, а также боррелиозом. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили, что клещи преимущественно присасываются в местах с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением. К ним относятся волосистая часть головы, область за ушами и шея, подмышечные впадины, пупок, внутренняя поверхность бёдер и паховые складки, места под коленями. Эти места стоит осматривать в первую очередь. Напомним, что лучшая защита от самого опасного заболевания, которое переносят иксодовые, — это вакцинация. Даже своевременно введенный иммуноглобулин не может обеспечить стопроцентную защиту от клещевого энцефалита.