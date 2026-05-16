Полуфинал чемпионата России по футзалу в Нижнем Новгороде закончился дракой

Третий матч полуфинальной серии высшей лиги чемпионата России по футзалу между нижегородским «Торпедо-2» и тульским ТЗМС завершился не только победой хозяев со счетом 2:1, но и массовой потасовкой. Игра состоялась 15 мая в нижегородском ФОКе «Мещерский».
Основное время матча закончилось вничью 1:1, однако в дополнительное время нижегородцы смогли вырвать победу.
По данным трансляции, финальный свисток вызвал бурную эмоциональную реакцию у игроков тульской команды, что привело к возникновению драки.
Для урегулирования конфликта пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности. В качестве дисциплинарной меры обеим командам были показаны по две красные карточки.