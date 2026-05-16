Еще один нижегородец вернулся из украинского плена на родину

Мужчина заключил контракт всего около года назад.

Источник: Комсомольская правда

Еще один житель Нижегородской области вернулся домой из украинского плена. Известно, что мужчина заключил контракт на военную службу около года назад, а о его возвращении сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Освобождение состоялось 15 мая в ходе обмена пленными между Россией и Украиной. Процедура прошла по формуле «205 на 205» — столько военных с обеих сторон отправились домой. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, гуманитарное содействие нашим бойцам при возвращении оказали Объединенные Арабские Эмираты.

В ведомстве также рассказали, что всех освобожденных сначала доставили в Беларусь. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а уже в ближайшее время они отправятся в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Оксана Кислицына в своем посте поблагодарила всех, кто был причастен к организации этого обмена и помог нашим защитникам вернуться на родину.

