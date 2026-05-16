В Ростове гостиницу «Якорь» включили в охранную зону

В Ростове-на-Дону утверждён предмет охраны для объекта культурного наследия гостиницы «Якорь» и прилегающей к ней территории. Соответствующий документ в мае 2026 года опубликован на портале правовой информации.
Здание 1977 года постройки на Береговой было включено в реестр объектов культурного наследия ещё в июле 2023 года. Тогда же были определены границы охранной зоны и установлены особые требования к любым работам в пределах памятника.
Согласно общим правилам охраны ОКН, на территории памятников архитектуры запрещено возводить новые объекты капитального строительства, а также вносить радикальные изменения во внешний облик исторических зданий.
