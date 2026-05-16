Засеянное саксаулом дно Аральского моря показало Минэкологии Казахстана

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Министерство экологии Казахстана устроило пресс-тур для представителей СМИ в Кызылординскую область.

Источник: Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Казахстана

Журналистам показали результат проведенных лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря.

«В рамках поручения Главы государства по созданию саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря на 1,1 млн га в 2021—2025 годах проведена масштабная работа. Всего за период 2021—2025 годов проведены лесомелиоративные работы на площади 1117,5 тыс га. В ходе работ посеяно 3440,9 тонн семян саксаула и галофитных растений, высажено 53,2 млн штук сеянцев саксаула», — сообщили в ведомстве.

Непосредственно на осушенном дне моря идет строительство питомника. В настоящее время установлены модульные контейнеры, пробурена скважина глубиной 500 метров. Для обеспечения научного сопровождения работ создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агроорманмелиорации.