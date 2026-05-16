Засеянное саксаулом дно Аральского моря показало Минэкологии Казахстана

«В рамках поручения Главы государства по созданию саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря на 1,1 млн га в 2021—2025 годах проведена масштабная работа. Всего за период 2021—2025 годов проведены лесомелиоративные работы на площади 1117,5 тыс га. В ходе работ посеяно 3440,9 тонн семян саксаула и галофитных растений, высажено 53,2 млн штук сеянцев саксаула», — сообщили в ведомстве.