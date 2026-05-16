В удмуртском санатории обсудили повышение эффективности сервиса

Представители проектного офиса санатория «Варзи-Ятчи» в Удмуртии обсудили реализацию проекта по оптимизации рабочих процессов с экспертами регионального центра компетенций. Учреждение является участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности и торговли республики.
В ходе совещания участники детально разобрали ключевые направления оптимизации. Приоритетным вопросом стала корректировка процесса заключения договоров: на встрече изучили текущие результаты, выявили проблемные места и пересмотрели список запланированных проектов для более эффективного использования ресурсов.
Также важной частью повестки стало профессиональное развитие персонала. Проектный офис санатория вместе с региональным центром компетенций согласовали план визитов сотрудников на «Фабрики процессов». Участие в таких мероприятиях позволит специалистам перенять передовой опыт, освоить новые навыки и внедрить их в повседневную деятельность предприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.