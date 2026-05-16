На третий год работы «Пермские термы» еще на 25% сократили убытки

ООО «Пермские термы», управляющее одноименным банным комплексом в Перми, опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. Банный комплекс работает с 2023 года, но его деятельность по-прежнему убыточна. Правда, убытки ООО значительно сократились. Если в 2023 году они составляли 133 млн руб., то в 2024 году — 67,7 млн руб., а в 2025-м они сократились на 25% — до 51,1 млн руб. Выручка составила 170,7 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 13% (годом ранее — 150 млн руб.). На балансе ООО числятся убытки прошлых лет в размере 263 млн руб. (212 млн руб. годом ранее).