Ученики из Нижегородской области завоевали награды международного проекта

Школьники из Нижегородской области вошли в число победителей и призеров международного проекта «Без срока давности», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Он объединяет школьников из всех регионов России и многих зарубежных стран.
Торжественная церемония награждения школьников состоялась в Зале полководцев Музея Победы в Москве. Ученица девятого класса лицея № 8 из Нижнего Новгорода Виктория Хан признана победительницей конкурса сочинений. По итогам конкурса исследовательских проектов, в свою очередь, дипломом призера награжден Глеб Слепко — учащийся десятого класса Мирновской средней школы.
Всего в Нижегородской области в конкурсах проекта «Без срока давности» представили более 400 работ. Сочинения и исследования выполняли как ученики 5−11-х классов школ, так и студенты профессиональных образовательных организаций.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.