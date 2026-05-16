Больше молодых семей в Ивановской области получат компенсации за съем жилья

Молодые родители с маленькими детьми до трех лет могут получить компенсацию оплаты найма жилого помещения: 50% — при рождении первого ребенка, 75% — второго и последующих. Ранее действовало условие: в населенном пункте, где семья арендует жилье, у нее не должно быть в собственности другого жилого помещения. После недавних изменений в региональном законодательстве это условие смягчили. Теперь молодые семьи смогут получить компенсацию и в том случае, если у них в населенном пункте проживания есть доля в праве общей долевой собственности на жилье.