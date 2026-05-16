Больше молодых семей в Ивановской области получат компенсации за съем жилья

Перечень получателей компенсации стоимости аренды жилья для молодых семей с детьми расширили в Ивановской области. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
Молодые родители с маленькими детьми до трех лет могут получить компенсацию оплаты найма жилого помещения: 50% — при рождении первого ребенка, 75% — второго и последующих. Ранее действовало условие: в населенном пункте, где семья арендует жилье, у нее не должно быть в собственности другого жилого помещения. После недавних изменений в региональном законодательстве это условие смягчили. Теперь молодые семьи смогут получить компенсацию и в том случае, если у них в населенном пункте проживания есть доля в праве общей долевой собственности на жилье.
Помимо этого, по инициативе губернатора Ивановской области в регионе расширят перечень получателей для ряда других мер демографической и семейной политики. Например, выплату будущим мамам-студенткам смогут получать и те, кто учится заочно или очно-заочно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.