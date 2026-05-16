Похороны в Воронежской области подорожали на 15,73%

Средняя цена ритуальных услуг в регионе достигла 38,1 тысячи рублей, и хотя это по-прежнему одна из самых низких сумм в Центральной России, рост за год оказался ощутимым.
По данным Росстата, в 2025 году похороны воронежцам обходились в среднем в 38137 рублей — на 15,73% дороже, чем годом ранее. Для сравнения: средний показатель по ЦФО составил почти 70 тысяч рублей.
В пятёрку самых дорогих регионов округа вошли Липецкая область (115,8 тыс.), Подмосковье (110,3 тыс.), Тамбовская область (105,5 тыс.) и Москва (102,4 тыс.). Самые доступные похороны — в Смоленской (22,3 тыс.) и Рязанской (25,3 тыс.) областях.
Годовой рост цен лидирует в Тульской области (+27%, до 82,9 тыс.), следом идут Белгородская область (+22,8%, до 54,5 тыс.) и Москва (+22,46%). Минимальное подорожание зафиксировано в Рязанской области (+4,13%).
В среднем по России ритуальные услуги в 2025 году обходились в 79,5 тысячи рублей, а годовой рост цен по стране превысил 19%.