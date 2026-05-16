Деньги лечат: ученые назвали лучшее средство от депрессии

Ученые проанализировали данные рандомизированных контролируемых исследований в разных странах и пришли к выводу: причинно-следственная связь между бедностью и психическими расстройствами работает в обе стороны. Бедность вызывает депрессию и тревогу, а эти состояния, в свою очередь, закрепляют бедность, создавая порочный круг.
Деньги влияют на психику
В процессе обработки данных исследователи пришли к выводу: когда человек перестает жить в режиме выживания — у него появляется возможность нормально спать, питаться, отдыхать и не считать каждую копейку до конца месяца — его психика получает ресурс для восстановления.
Постоянный стресс из-за нехватки денег, неопределенности и невозможности планировать будущее, напротив, является мощным фактором развития депрессии, говорится в исследовании.
Депрессия усиливает бедность
При этом верно и обратное: депрессия и тревога сами по себе снижают способность работать и зарабатывать, отмечается в исследовании.
Так, люди с психическими расстройствами:
- чаще теряют работу.
- меньше работают (в исследовании в Индии лечение депрессии увеличило число рабочих дней на 2,3 в месяц).
- тратят больше на здоровье (лечение депрессии в том же исследовании снизило медицинские расходы на 20 долларов в месяц).
- принимают более рискованные или, наоборот, излишне консервативные финансовые решения.
При этом в исследовании отмечается, что богатые и развитые страны не имеют более низкого уровня депрессии и тревоги, чем бедные. Напротив, в странах с высоким ВВП на душу населения показатели распространенности психических расстройств зачастую выше.
Это означает, что один лишь экономический рост автоматически не решит проблему. Важны и другие факторы: неравенство, социальная изоляция, доступ к психологической помощи, качество городской среды, отмечается в исследовании.