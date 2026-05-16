Сушеное манго из Вьетнама попало под запрет в Беларуси из-за диоксида серы

В Беларуси попало под запрет популярное сушеное манго из Вьетнама. Продукт включили в реестр опасной продукции Госстандарта.
При проверке сушеного манго, произведенного вьетнамской компании Nodavi Food Co., LTD белорусские специалисты установили не соответствия требованиям целого ряда технических регламентов по безопасности и маркировке.
В составе сушеного манго были выявлено превышение содержания диоксида серы (Е220) почти в два раза. Кроме того, специалисты нашли незаявленный краситель тартразин (Е102) — 557,5 миллиграммов на килограмм при допустимом уровне до 200 миллиграммов на килограмм.
Наличие в продукте незаявленных красителей и повышенное содержание консерванта делает продукт потенциально опасным, особенно для детей и людей с аллергиями.
Госстандарт запретил продавать этот сушеный манго, а также ввозить в Беларусь с 16 мая.
