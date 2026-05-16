На платных парковках Нижнего Новгорода смогут распознавать скрытые номера

В Нижнем Новгороде обсудили реализацию концессионного соглашения по созданию платных парковок и планов развития парковочной системы.
В семинаре принимали участие эксперты из Москвы и Нижнего Новгорода — представители транспортных ассоциаций и научного сообщества.
Как стало известно, эксперты считают, что регулярная эвакуация автомобилей без номеров может способствовать повышению культуры пользования парковками — для этого нужно усилить вовлечённость и ответственность ГИБДД в процедуру эвакуации транспортных средств.
Кроме того, планируется внедрить программу распознавания скрытых номеров, обеспечить возможность оплаты парковки при ограниченной связи и увеличить срок постоплаты до двух суток.
В настоящее время предложения по модернизации парковочной сети Нижнего Новгорода рассматриваются правительством Нижегородской области.