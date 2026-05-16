Задержка поездов, следующих через Ростов 16 мая, достигла десяти часов

Движение на Крымском мосту открыли в середине дня.

Источник: Комсомольская правда

Задержка поездов, следующих через Ростов, из-за приостановки движения на Крымском мосту, достигла десяти часов. Но дальше должна сокращаться, поскольку движение на переправе, наконец, открыли. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

— Движение по мосту возобновили в 13:00, — уточнили в компании.

Несколько поездов «Таврия» задерживаются. Самые большие опоздания — десять часов у поезда № 025 Минеральные Воды — Симферополь, который отправился в путь 15 мая, и у поезда № 078 Симферополь — Санкт-Петербург также с отправлением 15 мая. Другие составы отстают от графика на 3−9 часов.

Пассажиров, задерживающихся более четырех часов, обеспечивают едой и водой, заверил перевозчик.

— За помощью в вагоне можно обратиться к начальнику поезда или проводникам. Время задержки может меняться.

Актуальную информацию публикуют в телеграм-канале перевозчика. Горячая линия: 8−800−775−54−53.

