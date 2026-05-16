Второй и третий класс пожароопасности установился в нижегородских лесах

Второй и третий класс пожароопасности установился в лесах на территории Нижегородской области, согласно данным регионального Минлесхоза.
Частично третий класс пожароопасности действует в лесах в Воскресенском, Починковском, Семеновском, Сеченовском округах.
«Полностью второй класс пожароопасности в лесах установился на территории 45 муниципальных округов, частично — в одном», — отмечается в сообщении.
На сайте областного Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.