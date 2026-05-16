В Белгородской области от атак ВСУ за сутки один человек погиб, 18 ранены

В селе Нечаевка Белгородского округа вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль был ранен мужчина. Госпитализация не потребовалась. Машина сгорела. Из-за атак БПЛА в поселке Малиновка получил разрушения соцобъект, на участке автодороги Черемошное — Никольское — автомобиль, в поселке Дубовое — коммерческий объект, в селе Николаевка — объект инфраструктуры, на хуторе Церковный — производственное помещение предприятия, в селе Ясные Зори — три частных дома и газовая труба, в поселке Октябрьский — машина, в селе Таврово — частный дом и линия электропередачи. От падения фрагментов сбитых беспилотников в селе Севрюково были повреждены два автомобиля и частный дом. Сегодня ночью от детонации БПЛА в селе Мясоедово пострадали склад и машина. Утром в поселке Дубовое погиб мужчина. Также было повреждено частное домовладение. Принято решение временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса.