Пермяков приглашают на вечерний забег «Темные ночи»

В нем впервые появятся детские дистанции.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае начался прием заявок на вечерний забег и велозаезд «Тёмные ночи», который пройдет 15 августа.

— Мы выйдем на дистанции вечером, когда улицы Перми наполнятся светом, музыкой и движением, обещают организаторы забега.

Принять участие может любой желающий. В этом году впервые появятся детские дистанции — для малышей от 6 лет. Остальные дистанции распределятся так: забег на 2 километра для участников от 14 лет и старше, забег на 5 и 10 километров, велозаезд на 10 километров для участников от 16 лет и основной велозаезд — на 20 километров.

После финиша состоится танцевальная вечеринка под открытым небом.