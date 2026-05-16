«Небесная феерия»: нижегородский фестиваль воздухоплавания начнется 28 мая

В Семеновском округе Нижегородской области с 28 по 31 мая пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» (16+). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фестиваль, объединяющий в себе спортивную и культурно-зрелищную программу, состоится во второй раз. Ключевое событие мероприятия — чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту. В нем примут участие 15 пилотов.
Спортивные полеты пройдут в утренние часы, на рассвете. Для гостей предусмотрены туристические полеты по вечерам, перед закатом.
Центральным и самым зрелищным эпизодом фестиваля обещает стать ночное свечение аэростатов. При благоприятных погодных условиях его проведут 31 мая на главном стадионе Семенова. Вход для зрителей свободный.
Организаторы мероприятия обращают внимание, что места взлета аэростатов будут определяться ежедневно исходя из фактических погодных условий.