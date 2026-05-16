В Хабаровском крае девушка погибла после опрокидывания Toyota Probox

Легковушка вылетела в кювет и врезалась в электроопору на участке дорожного ремонта.

В Хабаровском крае, в Амурске вечером 16 мая произошло смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля. Авария случилась в районе дома № 6 по Западному шоссе, — сообщает краевая Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Probox ехал со стороны строения № 33 в направлении строения № 10, но не выбрал безопасную скорость с учётом состояния дорожного покрытия. Машину занесло: автомобиль съехал в левый кювет, врезался в электроопору и перевернулся.

Во время аварии пассажирку 1998 года рождения выбросило из салона. Девушку доставили в больницу, однако спасти её не удалось — от полученных травм она скончалась.

В Госавтоинспекции уточнили, что участок дороги, где произошло ДТП, находится в зоне ремонтных работ и был обозначен соответствующими знаками.

Сейчас на месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и пользоваться ремнями безопасности.