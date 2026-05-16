Житель Красноярска может попасть в тюрьму за видео «Бессмертного полка» с оскорбительными комментариями

Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего мужчины, который, по версии следствия, снял в селе Никольском Емельяновского района 9 мая видео.

Источник: Наш Красноярский край

Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего мужчины, который, по версии следствия, снял в селе Никольском Емельяновского района 9 мая видео шествия «Бессмертного полка». Сопровождалось оно оскорбительными комментариями. Мужчина решил поделиться своим видеороликом в Интернете. Сейчас его задержали, он извинился, заверил, что такого больше не повторится. Уголовное дело возбуждено по ст. 354.1 часть 4 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично). Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 5 лет либо принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности. Или же лишение свободы до 5 лет.