При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель

В результате удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в поселке Красная Яруга Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
От полученных ранений пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Транспортное средство повреждено.
За прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 18 получили ранения. Повреждены 101 жилое помещение и 39 транспортных средств.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.