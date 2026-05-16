Бесплатную правовую консультацию для пенсионеров проведут в Нижнем Новгороде

Прием состоится 26 мая в здании правительства на улице Костина.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские пенсионеры и льготники смогут получить бесплатную правовую консультацию 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прием начнется в 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2. К участию привлекут специалистов органов исполнительной власти и профильных учреждений.

Чтобы попасть на консультацию, нужно заранее записаться. Сделать это можно лично в приемной граждан, кабинет 22, либо по телефонам: 8 (831) 419−75−83 и 8 (800) 302−07−70. Учтите, что запись прекращается за три рабочих дня до консультации.