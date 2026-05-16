Талалаев рассказал, как его проблемы со здоровьем повлияли на результат «Балтики»

Вынужденный перерыв Андрея Талалаева из-за операции существенно повлиял на результаты «Балтики» в сезоне. Команда могла бы до конца оставаться в битве за медали. Об этом сообщил главный тренер клуба в интервью ТАСС.
По словам Талалаева, проблемы со здоровьем длились семь лет. Врачи настаивали на необходимости операции. В апреле тренер «Балтики» перенёс вмешательство на желудочно-кишечном тракте.
Весь Калининград переживал, мы были по качеству и результатам близки к тому, чтобы бороться за медали до конца. То, что произошло, что я выпал на 21 день, повлияло существенно. Поэтому есть определенное чувство недосказанности. Но злее будем, в следующем году будет интереснее работать и отстаивать результат, а так — планировалась операция на май, в отпуск. Но пришёл момент, после которого сказали, что необходимо именно сейчас вмешательство, иначе последствия могут быть более тяжёлыми. Я сделал, сейчас восстанавливаюсь. Могу сказать, что за последние шесть лет я себя так хорошо не чувствовал, — отметил Талалаев.
Ранее главный тренер «Балтики» заявил, что команда «завалила» концовку чемпионата. В воскресенье, 10 мая, калининградцы проиграли в Москве «Локомотиву». После этого поражения клуб потерял шансы на третье место.