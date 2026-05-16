Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Талалаев рассказал, как его проблемы со здоровьем повлияли на результат «Балтики»

Главный тренер клуба был вынужден взять перерыв на 21 день.

Вынужденный перерыв Андрея Талалаева из-за операции существенно повлиял на результаты «Балтики» в сезоне. Команда могла бы до конца оставаться в битве за медали. Об этом сообщил главный тренер клуба в интервью ТАСС.

По словам Талалаева, проблемы со здоровьем длились семь лет. Врачи настаивали на необходимости операции. В апреле тренер «Балтики» перенёс вмешательство на желудочно-кишечном тракте.

Весь Калининград переживал, мы были по качеству и результатам близки к тому, чтобы бороться за медали до конца. То, что произошло, что я выпал на 21 день, повлияло существенно. Поэтому есть определенное чувство недосказанности. Но злее будем, в следующем году будет интереснее работать и отстаивать результат, а так — планировалась операция на май, в отпуск. Но пришёл момент, после которого сказали, что необходимо именно сейчас вмешательство, иначе последствия могут быть более тяжёлыми. Я сделал, сейчас восстанавливаюсь. Могу сказать, что за последние шесть лет я себя так хорошо не чувствовал, — отметил Талалаев.

Ранее главный тренер «Балтики» заявил, что команда «завалила» концовку чемпионата. В воскресенье, 10 мая, калининградцы проиграли в Москве «Локомотиву». После этого поражения клуб потерял шансы на третье место.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше