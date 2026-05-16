В поселке Гайны в Пермском крае открылся новый семейный центр

Новый семейный центр открылся в поселке Гайны в Пермском крае в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Гайнского муниципального округа.
Учреждение работает на базе детской школы искусств «Гармония». Новый центр — многофункциональное пространство с тремя направлениями: оказание господдержки, сохранение семейных традиций и творческое развитие. Специалисты готовы оказать психологическую помощь семьям, включая близких участников СВО, если они оказались в сложных жизненных ситуациях. Для молодежи и детей предусмотрены беседы о семейных ценностях. Центр станет площадкой для праздников, мастер-классов и творческих встреч.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.