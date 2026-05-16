В Петербурге прошла профильная литературная смена

Профильная смена «Литературное мастерство: конкурсы и публикации» прошла в конце апреля в Академии талантов в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по образованию. Мероприятия соответствуют целям национального проекта «Молодёжь и дети».
С 20 по 25 апреля школьники 13−17 лет учились работать над текстами. Эксперты помогали им развивать литературное мастерство. Занятия проходили в Каменноостровском дворце и библиотеке имени Ленина. Авторские тренинги, игры и мастер-классы проводили профессиональные авторы, редакторы и члены жюри профильных конкурсов.
В мастерской «Поэзия» участники изучали традиционное стихосложение и редактирование стихов. Спикерами выступили поэты Вадим Пугач и Александра Ханукаева. В мастерской «Проза» под руководством писательницы Татьяны Алферовой и литературного редактора Наталии Отто рассматривали работу над рассказом на уровне составления сюжета и диалогов и выбора стиля письма.
Академический руководитель программы Светлана Щелокова отметила, что фокус сместился на взаимодействие с наставником: участники не писали новые тексты, а работали с готовыми рукописями. По итогам смены трое авторов будут рекомендованы для публикации в сборнике «Альманах. Сириус. Регионы» и для участия в международной литературной премии «Глаголица». Лучших выпускников пригласят в профессиональные литобъединения.
