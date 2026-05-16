Юные балерины из Подольска победили в конкурсе хореографического искусства

Девочки завоевали Гран-при и стали лауреатами в трех номинациях.

Шестой класс балетной студии «Синяя птица» из Подольска завоевал высшую награду на престижном межнациональном конкурсе хореографического искусства «Золотые перезвоны в Суздале», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Творческое состязание организовано в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Под руководством балетмейстера Евгении Чурочкиной юные подольчанки покорили строгое жюри и завоевали Гран-при в номинации «Современная хореография». Кроме того, коллектив стал лауреатом первой степени в категориях «Классический танец» и «Народный танец», а также лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный танец».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.