Спортсмены из Ленобласти взяли медали на этапе Кубка мира по шашкам

Медали молодежного первенства Европы и этапа Кубка мира по шашкам в Анталии взяли спортсмены Ленинградской области, сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту. Подготовка спортсменов ведется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли с 20 по 29 апреля по трем дисциплинам: классическая, быстрая и молниеносная игра. В них приняли участие 150 спортсменов из 9 стран.
Иван Дьяченко из Всеволожского района завоевал бронзу на первенстве Европы в блице и бронзу Кубка мира в классической программе. Дамир Рысаев из Гатчинского района взял серебро Кубка мира в блице и бронзу в быстрых шашках. Отличились и еще два представителя Всеволожского района: Жанна Саршаева стала серебряным призером в блице и победительницей Кубка мира среди женщин в классике, а Мажит Саршаев занял первое место в общем зачете Кубка мира 2025 года. Следующая цель — этап Кубка мира в Узбекистане в мае.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.