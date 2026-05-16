Спортсмены из Ленобласти взяли медали на этапе Кубка мира по шашкам

Иван Дьяченко из Всеволожского района завоевал бронзу на первенстве Европы в блице и бронзу Кубка мира в классической программе. Дамир Рысаев из Гатчинского района взял серебро Кубка мира в блице и бронзу в быстрых шашках. Отличились и еще два представителя Всеволожского района: Жанна Саршаева стала серебряным призером в блице и победительницей Кубка мира среди женщин в классике, а Мажит Саршаев занял первое место в общем зачете Кубка мира 2025 года. Следующая цель — этап Кубка мира в Узбекистане в мае.