Собянин рассказал, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве

Собянин: более 93 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более 93 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2026 году в Москве, ОГЭ пройдут почти 130 тысяч школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Среди популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек», — написал Собянин на платформе «Макс».

Мэр напомнил, что по новым правилам выпускники девятых классов, чтобы получить аттестат и поступить в городской колледж, могут сдавать вместо четырех два экзамена: по русскому языку и математике.

«Такой выбор сделали свыше 47 тысяч девятиклассников — на 20% больше, чем годом ранее. Для продолжения учёбы в 10−11-х классах необходимо по-прежнему сдавать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору», — уточнил он.

По словам главы города, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут пройти аттестацию в пунктах приема экзаменов, будут сдавать все на дому.

«Везде создадим максимально комфортные условия, учитывая особенности психофизического развития таких детей, индивидуальные возможности и состояние здоровья», — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что отдельное внимание было уделено подготовке выпускников к ЕГЭ. С февраля в школах проходят специальные практикумы — они занимают до 40% учебного времени.

