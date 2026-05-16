В городе Семенове Нижегородской области обновили социальные учреждения

Оформление пространств продумано до мелочей.

Управление социальной защиты населения и Комплексный центр социального обслуживания населения, в которых сделали ремонт, вновь открылись в городе Семенове в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Помещения оснащены комфортными зонами ожидания, зоной приема граждан, актовым залом с медиаоборудованием, тренировочной кухней для молодых людей с инвалидностью, залом для занятий спортом, кабинетом психолога и компьютерным классом.

В этом же здании функционирует и один из пунктов проката предметов первой необходимости для детей в возрасте от рождения до двух лет. Он открылся в 2025 году в рамках национального проекта «Семья».

«Важно, чтобы социальные учреждения были не просто функциональными, а по-настоящему уютными, современными и комфортными для людей. Здесь удалось создать именно такое пространство — светлое, открытое, продуманное до мелочей», — отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.