Калининград примет X Российско-Китайские молодёжные летние игры

С 24 по 31 мая 2026 года Калининградская область станет столицей одного из самых масштабных международных молодёжных спортивных форумов — X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Соревнования приурочены к 80-летию региона и соберут около 700 юных спортсменов, тренеров и специалистов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет. Одной из главных площадок станет «Автотор-Арена».