С 24 по 31 мая 2026 года Калининградская область станет столицей одного из самых масштабных международных молодёжных спортивных форумов — X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Соревнования приурочены к 80-летию региона и соберут около 700 юных спортсменов, тренеров и специалистов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет. Одной из главных площадок станет «Автотор-Арена».
Официальная презентация Игр прошла на ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Спорт. Спорт. Спорт». Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв подчеркнул особую важность турнира: «Владимир Путин назвал Российско-Китайские молодёжные игры одним из наиболее масштабных и успешных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества. Это хорошая традиция, которую нужно продолжать», — заявил министр.
В этом году в программу соревнований вошли 12 видов спорта. Среди них художественная гимнастика, синхронное плавание, бадминтон, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный теннис, скалолазание, спортивная борьба, бокс, а также показательные выступления по самбо — виду спорта, который недавно получил олимпийский статус. Впервые в истории Игр все соревнования будут транслироваться по телевидению.
Основные состязания примет современный дворец спорта «Автотор-Арена». Здесь пройдут соревнования по синхронному плаванию, художественной гимнастике, скалолазанию, спортивной борьбе и показательные выступления по самбо. Остальные виды спорта будут распределены по ведущим спортивным объектам региона: дворец спорта «Янтарный», ФОК «Атлант» в Светлом, спортшкола № 7 и другие площадки. Для пляжного волейбола специально к Играм возведут временный стадион в центре города.
«Автотор-Арена», введённая в эксплуатацию в 2020 году, стала одним из самых современных спортивных комплексов страны. Площадку построили по инициативе основателя и главного акционера компании «Автотор» Владимира Щербакова. Объём инвестиций в строительство и оснащение превысил 2,6 млрд рублей, и планы по развитию спортивной инфраструктуры только растут.
Дворец спорта площадью более 42 тысяч квадратных метров включает олимпийский бассейн с подъёмным дном, сертифицированный футбольный манеж FIFA, крупнейший в России крытый скалодром и универсальные залы, соответствующие самым высоким международным стандартам. На арене созданы условия для занятий 25 видами спорта. Причём одновременно на всех площадках спортивного города могут тренироваться или играть 4,5 тыс. спортсменов. В Минспорта России неоднократно отмечали, что уровень технического оснащения комплекса позволяет принимать турниры самого высокого уровня.
«За 20 лет Игры стали важным этапом международной карьеры для многих молодых спортсменов и подарили миру не одну спортивную “звезду”. Уверен, что в этому году соревнования пройдут на высоком уровне, подарят участникам яркие эмоции и новый соревновательный опыт», — отметил министр спорта России.
Ожидается, что Российско-Китайские молодёжные летние игры посетят до 200 тысяч туристов.
Помимо спортивной программы, в рамках Игр пройдут деловые встречи, переговоры и культурные мероприятия, направленные на укрепление гуманитарных связей между молодёжью двух стран. Это соответствует общей стратегии России и Китая по развитию многопланового партнёрства, независимого от западных институтов.