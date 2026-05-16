Когда культура отмены бывает адекватной

Да, я убеждена, что каждый человек имеет право на самовыражение. У себя в аккаунте я могу писать о том, что мне нравится или не нравится, спорить о кино, рассуждать о событиях в моем дворе и в мире в целом. Это нормально и здорово, но у этого права есть две важные границы, которые еще и уголовно наказуемы. Первая — это прямое публичное оскорбление конкретных людей, клевета и угрозы. А вторая — это трансляция ценностей, которые являются токсичными и унижающими целые группы людей.