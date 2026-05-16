В Петербурге предложили и испытали новые материалы для спецодежды металлургов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новые двухслойные материалы для спецодежды, способные надежно защитить, прежде всего, металлургов в горячем цеху. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые СПбГУПТД предложили новые двухслойные материалы для создания спецодежды работников металлургической отрасли. Такая форма обладает комплексом защитных свойств в отличие от специальной одежды, которую сегодня носят на предприятиях сталевары и металлурги. Разработка прошла испытания и доказала свою механическую безопасность. Результаты исследования позволяют создать рекомендации для производителей экипировки работников металлургии», — отметили в пресс-службе.
Как рассказала член авторского коллектива, доцент кафедры инженерного материаловедения и метрологии Валерия Васильева, в качестве верхнего слоя были выбраны ткани из кевлара, мета-арамида и арселона. В качестве же внутреннего слоя используется шинельное огнеупорное сукно, которое защищает работника от интенсивного теплового излучения. Слои материалов скреплены между собой полиэтиленовой пленкой.
Создана также программа испытаний разработанных материалов. Эксперименты проводились на универсальной испытательной установке.