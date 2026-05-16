В Невском районе Петербурга провели экологический турнир

Викторина «Экологическое ассорти» прошла в Санкт-Петербурге на базе школы № 690 Невского района в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
Событие состоялось по треку «Орленок-Эколог» программы «Орлята России». Участниками стали юные «орлята» из школ № 39, 338, 497, 498, 512, 516, 690.
«Трек “Орленок-Эколог” направлен на то, чтобы младшие школьники знакомились с базовыми экологическими понятиями, учились ответственному и бережному отношению к окружающему миру, узнавали о работе экологов России и о том, какие действия помогают сохранять природу», — рассказали в администрации.
Для ребят организовали викторину с номинациями: «Растения», «Животные», «Птицы», «Насекомые», «Экологические ситуации». Школьники отвечали на вопросы об охране природы и экологии. В проведении турнира помогли участники районного клуба наставников «Орлят России». Победителем стала команда гимназии № 498.
